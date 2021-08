Wachauer Volksfest wird heuer zum Drahtseilakt

Ein Fest für die Wachauer, oder ein Fest für das Virus? An dieser Frage scheiden sich in Krems seit geraumer Zeit die Geister. Für „mutig, aber richtig“, befindet SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch die Entscheidung, das Volksfest nicht abzublasen. Am Donnerstagabend eröffnete er das aus seiner Sicht „schönste Fest des Landes“, empfahl allen Besuchern aber, auf ihren Wegen durch das Gelände im Stadtpark „den Hausverstand einzuschalten“.