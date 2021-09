Erste Fälle in Zusammenhang mit Wachauer Volksfest

Bereits am Mittwoch erhielt die „Krone“ Informationen, wonach sich zwei Personen am Wachauer Volksfest im niederösterreichischen Krems infiziert haben - am Donnerstag wurde dies nun von den niederösterreichischen Gesundheitsbehörden bestätigt. Zwei Schwestern aus Krems dürften sich am Fest angesteckt, vier weitere Infizierte das Fest zumindest besucht haben.