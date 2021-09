Trainerwechsel: Kern übernimmt in Lebring

Trainerwechsel in der steirischen Landesliga: Hermann Kern übernimmt den Posten in Lebring und coacht künftig Marko Stankovic und Co. Der Neue ist kein Unbekannter. Ernst wird‘s am Dienstag am achten Spieltag auch wieder einmal für Frauental, das gegen Fürstenfeld die Corona-Schockstarre abschütteln muss.