Bau-Verzögerungen sorgen für Chaos zu Schulbeginn

Mit 124 Kindern und sieben Klassen startete die Volksschule in Kirchberg-Thening in das neue Schuljahr! An den beiden Rekordzahlen lag es nicht, dass es am Tag eins drunter und drüber ging. Bei der Baustelle ist der Zeitplan völlig aus den Fugen geraten. Bis Jahresende bleiben Turnsaal und Schulküche zu.