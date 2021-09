Plädoyers für „mutige Impulse“

„Gedanken zur Belastbarkeit unserer Demokratie“ trug der frühere Bundespräsident Heinz Fischer als diesjähriger Festredner vor. Er mahnte: „Was die Demokratie gefährdet, gefährdet auch die Menschenrechte“ und kritisierte, dass in der derzeitigen Situation versucht werde, Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Vizekanzler Werner Kogler sah in seiner Ansprache in Anton Bruckner und der Aktivistin Greta Thunberg zwei Menschen, die ihrer Überzeugung folgten und forderte - getreu dem Festmotto „Mutige Impulse“ - beim Thema Klima ein radikales Umdenken: „Wir stellen die Weichen für die Leben jener Menschen, die noch gar nicht wählen können.“