Kniffliger Rätselfall: Neusiedler See in Gefahr!

„Der Wasserpegel des Neusiedler Sees sinkt dramatisch, das beliebte ,Meer der Wiener‘ droht auszutrocknen.“ Solche Schlagzeilen ließen diesen Sommer erneut die Alarmglocken schrillen. Des problematischen Themas nahm sich Nina Meran an. Mit einem vernünftigen Blick in die Zukunft kreierte sie ein neues Outdoor-Escape-Spiel in Podersdorf, der größten Tourismusgemeinde am See.