Die Jugend nimmt sich ihren Platz zum Feiern

Verbieten will auch Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) vorerst nichts. „Es ist klar, dass die Jugendlichen ihren Freiraum brauchen, aber die Anrainer dürfen natürlich nicht darunter leiden“, appelliert er an ein rücksichtsvolles Miteinander. Während die einen also gerne ihre Nachtruhe zurück hätten, haben die Stammgäste am Elisabethkai ihren eigenen Wunschzettel.