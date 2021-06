Salzburger Jugendliche kämpfen um ihre Partymeile

Verpasste Chance für eine Studentenstadt

„Viele Kultur- und Gastronomieangebote in Salzburg richten sich bereits jetzt eher an betuchte Kundschaft. Die Bars am Rudolfskai sind für uns ein zentraler Treffpunkt“, hält Naglmayr fest. „Hier wird eine große Entwicklungschance als Studentenstadt vergeben und bestehende Angebote für junge Menschen werden eingestampft“, ergänzt ihre Kollegin Sanela Mahic. Ihre Idee: Am Kai sollte ein Kultur- und Veranstaltungsraum eingerichtet werden.