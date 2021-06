Der Rudolfskai verliert die Jugend

Die Pläne: Ein bis zu 4,4 Meter breiter Gehsteig statt der bisherigen 2,1 Meter. Öffnung aller neun Durchgänge in die Altstadt – also durch die Häuser am Kai. Zurzeit sind nur zwei begehbar. Und, wohl das Haupt-Augenmerk, eine neue Gastro-Landschaft: In der Konzept-Vorstellung gingen die Wünsche nach Vinotheken, hippen Cafes, also moderne Lokale. Jedenfalls weg vom Schmuddel-Image. Und damit auch weg von allen Lokalen für ab 16-Jährige. Mit wenigen Ausnahmen: Die zwei Irish Pubs bleiben. Und offenbar auch die Sega Bar, die es dort seit 1997 gibt: „Als Urgestein des Rudolfskai sehen wir der Umgestaltung sehr freudig entgegen.“ Passieren soll dies 2022. Wie viel es kostet, ist noch nicht der Rede wert.