Fehlender Plan macht den Wirten zu schaffen

Von den neuen Maßnahmen ebenfalls betroffen ist der Rupertikirtag in der Altstadt vom 22. bis 26. September. Sandra Woglar-Meyer vom veranstaltenden Altstadtverband wartet aber dringend auf die Verordnung des Gesundheitsministers um die Folgen einschätzen zu können. Was jetzt schon klar ist: Sollte während des Kirtags schon Stufe zwei in Kraft treten, wäre das organisatorisch kein großes Problem. Der Kirtag könnte bei den Kontrollen quasi per Knopfdruck von 3G auf 2G umstellen.