Überfall auf Trafik: Polizei fahndet nach Räuber

Mit einer schwarzen Schusswaffe hat ein 20- bis 30-jähriger Mann am Freitagabend in Wien-Floridsdorf eine Trafik nahe des Bahnhofs am Franz-Jonas-Platz überfallen. Nachdem der Inhaber des Geschäftes das geforderte Bargeld in derzeit unbekannter Höhe übergeben hatte, flüchtete der Täter gegen 18.30 Uhr mit einem Fahrrad in Richtung Floridsdorfer Brücke.