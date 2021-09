Mann nach Party tot: Drogen-Pilze hoch gefährlich!

Die Umstände, die zum Tod des jungen Mannes führten, müssen rekonstruiert werden. Begonnen hatte das Unheil mit einem Mix aus Alkohol und sogenannten „Magic Mushrooms“. Dadurch wurde das spätere Opfer möglicherweise aggressiv und attackierte seinen ebenfalls 22-jährigen Freund. „Dieser wollte sich laut seinen Aussagen dann offenbar schützen und nahm den Mann in den Würgegriff, was vermutlich zum Tod durch Ersticken führte“, so erste Erkenntnisse. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde U-Haft verhängt.