Ferienende bringt letzte große Sommer-Reisewelle

Am Sonntag findet in Wien der Vienna City Marathon statt. Ab den Morgenstunden bis in den Nachmittag hinein sind viele Straßen vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Bereits am Samstag werden am späteren Nachmittag einige innerstädtische Straßen wegen Läufen gesperrt. Alle weiteren Informationen dazu gib es hier.