Zug riss Traktor entzwei: zwei Schwerverletzte Kopieren

Ein 86-jähriger Pensionist Aurolzmünster fuhrgegen 15 Uhr mit einer Zugmaschine in Aurolzmünster von der B 143 kommend in die Maria Aich Gemeindestraße. Unmittelbar nach dem Verlassen der B 143 wollte er die dortige Bahnlinie Steinach/Irdning-Schärding überqueren. Der unbeschrankte Bahnübergang war mit dem Vorschriftszeichen Halt und Andreaskreuz abgesichert. Zum gleichen Zeitpunkt lenkte ein 57-jähriger Lokführer aus Aurachkirchen einen Triebwagen von Aurolzmünster kommend in Richtung Ried.