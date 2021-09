Handyfoto überführte bettelnden Räuber in Linz

Polizisten wurden am Mittwoch um 13.15 Uhr in Linz in den Volksgarten nächst der Goethekreuzung gerufen: Vor Ort konnte das Opfer, ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, sowie eine 21-jährige Zeugin aus dem Bezirk Perg angetroffen werden. Der 24-Jährige gab an, dass ein Mann auf ihn zukam und um Geld bat, während er auf einer Bank im Volksgarten saß. Als das Opfer seine Geldtasche öffnete und dem Unbekannten Geld geben wollte, entriss der Täter dem 24-Jährigen die Geldtasche und flüchtete damit.