Mit Kunst und Wissenschaft gegen düstere Zukunft

Mehrere Ausstellungen warten unter dem gemeinsamen Titel „Digital && Life“ bis Sonntag auf die Besucher - dieses Mal ist das Festival-Zentrum in Learning Center und Mensa angesiedelt anstatt in der Kepler Hall. Schon am Vorplatz wird man von einem Roboterhund, der in Linz schon gewisse Berühmtheit genießt, begrüßt. Drinnen verschmelzen Kunst und Wissenschaft eindrucksvoll in Projekten wie „Growing Colors“: Spezielle Bakterienkulturen werden dabei zur Färbung von Textilien verwendet - in Zukunft könnten damit Schadstoffe, die bei üblicher Textilfärbung entstehen, verhindert werden.