VP-Stadtvize als Wirt: „Herr Ober, noch ein Bier!“

Der Schmäh rennt

„Ein Zwiebelrostbraten, Rindsgulasch, ein Krustenbrat’l und ein Lachsforellenfilet“, wiederholt Baier noch einmal die Wünsche seiner Gäste, ehe er rasch zum nächsten Tisch weitergeht. Wo ihn gleich eine gesellige Ü60-Männerrunde in ein Gespräch verwickelt. Der Schmäh rennt – der gebürtige St. Wolfganger scheint ganz in seinem Element, als ihn seine Kollegin für diesen Tag freundlich, aber bestimmt darauf hinweist, dass weiter vorne die Tische abgewischt gehören. Was er prompt erledigt und am Ende schmunzelnd resümiert: „Ich bin toll aufgenommen worden. Meine Kollegen haben auch darüber hinweggesehen, dass ich vielleicht nicht ganz so im Training bin.“ Der Oberkellner fällt ihm mit einem Zwinkern ins Wort: „Das holen wir nach. Du kannst anfangen.“