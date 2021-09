Jetzt Schließung kleiner Grenzübergänge gefordert

Fahrverbote, Sperren

Der Bogen der erwünschten Maßnahmen spannt sich von temporären Fahrverboten auf Landes- und Gemeindestraßen, die zur Staatsgrenze führen, bis zu kurzfristigen Schließungen kleiner Grenzübergänge etwa in den Stoßzeiten. Betroffen sind laut FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig vor allem die Orte Deutsch Jahrndorf und Andau im Bezirk Neusiedl am See, St. Margarethen im Bezirk Eisenstadt sowie Mogersdorf und Neumarkt an der Raab im Bezirk Jennersdorf.