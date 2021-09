Gülle in Stall entzündete sich: 15 Kälber gerettet

Ein 33-jähriger Landwirt aus dem Bezirk St. Veit an der Glan musste Dienstagnachmittag 15 Kälber in Sicherheit bringen, da sich durch Schweißarbeiten in seinem Stallgebäude die unter dem Spaltboden befindliche Gülle entzündet hatte. Die Stichflamme brannte zum Glück nur kurz. Trotzdem führten die alarmierten Feuerwehren Launsdorf und Thalsdorf Sicherungsarbeiten durch.