Lagezuschlag in Wien: Was das neue Urteil bedeutet

Auswirkungen auch auf andere Wohnungen

Durch das Urteil könnten andere Altbaumieten in baulich vergleichbaren Gegenden billiger werden. „Diese Entscheidung beweist einmal mehr, dass es sich lohnt die Miete überprüfen zu lassen“, meint MieterHilfe- Chef Christian Bartok. In jedem Fall sei aber eine Einzelprüfung notwendig. In den vergangenen Jahren konnte die Servicestelle jeweils über 16 Millionen Euro an zu viel bezahltem Zins im Altbau zurückholen. Bei den überprüften Fällen wurden im Schnitt um vier Euro pro Quadratmeter zu viel bezahlt.