Fledermaus-Invasion: 20 Tiere in Wohnung

Als die Frau während dem Siedeln gegen 22 Uhr zurück in ihre Wohnung kam, befanden sich zwei Fledermäuse in ihrer Wohnung, die sie selbst nicht einfangen konnte. „Als wir kurz darauf eintrafen, waren plötzlich 20 nachtaktive Exemplare in der besagten Wohnung“, erinnert sich ein Feuerwehrmann der BF Klagenfurt: „Kein alltäglicher Einsatz!“