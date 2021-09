Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) im großen Sommergespräch

Im vierten Krone Sommergespräch ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei Katia Wagner zu Gast. Wie möchte die Ärztin die maue Impfquote heben? Was hält sie vom Sager des Kanzlers, dass alle arbeiten gehen müssen, die auch können? Und was entgegnet sie Herbert Kickl (FPÖ), der von ihr wissen möchte, wie sie ihren ärztlichen Eid („Nicht schaden, vorsichtig sein und heilen“) mit der Empfehlung zur Impfung in Einklang bringt? Alle Antworten gibt es am Mittwoch um 20.15 Uhr auf krone.tv!