Wirtschaftsstandort Burgenland will voll punkten

„Große Dinge in der Wirtschaft werden nie von einem allein gemacht, sondern von einem Team.“ In Anlehnung an berühmte Worte von Steve Jobs, Ikone der Computerbranche, legte Landesrat Leonhard Schneemann die Pläne der Wirtschaftsagentur Burgenland vor. Das Ziel: Unternehmen noch schlagkräftiger zur Seite zu stehen.