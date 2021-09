Nach Charlenes Zusammenbruch mit Kindern in Irland

Fürst Albert hat am Freitag mit seinen sechsjährigen Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella das Trinity College in der irischen Hauptstadt Dublin besucht. Fotos zeigen ihn unter anderem beim Unterzeichnen eines Dokumentes, während sein Töchterchen Gabriella schon recht genervt wirkt. Die Mutter der beiden, Fürstin Charlene, soll sich unterdessen nicht mehr im Krankenhaus befinden. Sie war am Mittwoch unter einem Decknamen wegen eines medizinischen Notfalls in eine südafrikanische Klinik gebracht worden.