Täglich tauchen bis zu einem Dutzend Asylwerber ab

Nachdem in der Vorwoche an einem Tag 21 Covid-Patienten oder Kontaktpersonen aus dem Lager untergetaucht waren, gingen die St. Georgener an die Öffentlichkeit. Es hat sich wenig geändert: Die Belegungszahlen wurden zwar gesenkt, aber es gibt Andeutungen, dass – wenn die Afghanistan-Krise in Flüchtlingen bei uns ankommt – bis zu 220 Asylwerber im EAZ untergebracht werden sollen.