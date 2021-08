Wie die Genossenschaft entstand

Wenig Interesse

„Jedes einzelne Mitglied hat laut Genossenschaftsgesetz und Satzung in der Generalversammlung ein Stimmrecht, das aktive und passive Wahlrecht, Informationsrechte, aber auch Pflichten. So haftet das einzelne Mitglied mit den gezeichneten Geschäftsanteilen“, so der Sachverständige. Vielen sei dies aber nicht bewusst gewesen, auch an Generalversammlungen dürfte kaum wer teilgenommen und deswegen von den Entwicklungen nichts mitbekommen haben.