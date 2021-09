Größter Mars-Meteorit in US-Museum ausgestellt

Das Maine Mineral and Gem Museum in Bethel im US-Bundesstaat Maine hat am Mittwoch den größten Mars-Gesteinsbrocken vorgestellt, der auf der Erde existiert. Der kosmische Brocken war im April vom Meteoritenhändler Darryl Pitt von einem mauretanischen Meteoritensammler, der den Stein im afrikanischen Mali gefunden hatte, für das Museum erworben worden.