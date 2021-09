Wien: Rohrbombenbastler (46) ist psychisch krank

Jener 46 Jahre alte Mann, in dessen Haus im Wiener Bezirk Donaustadt am Montag eine selbst gebastelte Rohrbombe explodiert war, ist nach Angaben der Polizei psychisch krank. Konkret leide er an einer diagnostizierten paranoiden Schizophrenie, hieß es. Der Verdächtige war bei der Detonation an der Hand verletzt worden und befand sich auch am Mittwoch weiter zur Behandlung im Krankenhaus. Eine Einvernahme war noch ausständig.