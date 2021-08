Untersberg-Mord: Frau mit Schraubenzieher getötet

Drei Tage nachdem die Leiche einer zuvor vermissten Frau (44) in einem Waldstück bei Großgmain nahe dem Untersberg in Salzburg entdeckt wurde, steht nun fest: Sie wurde mit einem 27 Zentimeter langem Schraubenzieher ermordet. Von einer „Vielzahl an Stichen“ spricht die Polizei. Die Tatwaffe lag auch im zurückgelassenen BMW des Ex-Ehemannes.