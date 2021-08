Abwasserdaten zeigen hochansteckende Deltavariante

Seit einer Woche bietet das Land die kostenlosen PCR-Tests in den üblichen Teststraßen zusätzlich zu den Antigentests an. Die Kapazität ist auf 2.500 täglich ausgelegt, die Tests werden zwei Mal täglich abgeholt, Ergebnisse gibt es am gleichen Tag um 17 Uhr oder am nächsten Tag zwischen 13 und 14 Uhr. In der Kalenderwoche 33 wurden insgesamt 515 Impfungen vorgenommen, unter anderem wurde in Villach im Rathaus und im Stadion geimpft. Beim „offenen Impfen“ in Rangersdorf, Ferndorf und Arriach haben sich 158 Personen impfen lassen. In Wolfsberg gab es zwei Termine, es ließen sich insgesamt 676 Personen impfen.