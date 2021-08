„Wir sind eine große Bergsteigerfamilie!“

Egal, ob der Aufstieg von Kärnten oder Osttirol erfolgt, der Treffpunkt auf dem Weg zum Gipfel ist immer die Erzherzog-Johann-Hütte, die im Jahr 1880 auf den Felsen der Adlersruhe in 3454 Meter Höhe eröffnet wurde. In der höchstgelegene Schutzhütte Österreichs trifft sich in den Sommermonaten bei Hüttenwirt Toni Riepler das „Who is Who“ der heimischen Bergführer-Szene. „Wir sind hier oben eine große Familie“, so Wolfi Schupfer: „Jeder hilft jedem. Wir zögern auch keine Sekunde, wenn es darum geht, Menschen am Berg zu helfen.“ Die Bergführer sind so auch mitverantwortlich, dass auf dem Großglockner trotz der vielen Bergsteiger so gut wie nie etwas passiert.