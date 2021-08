Karitatives Rennen: Vollgas für den guten Zweck

Von Karawanken, Kärnzeit, Tiger und den PartyAdeligen bis Fegerländer, Gerry Vesterberg, Manuel Spitzer, der Trachtenkapelle Zweinitz und Buzgi sowie zahlreichen Mitarbeitern von Firmen - alle waren sie gekommen, als Organisator Bertl Stubinger zum karitativen Gokartrennen ins ÖAMTC-Sicherheitszentrum nach Mail rief. Und alle kamen gerne, ging es doch um einen guten Zweck. Denn der Erlös des Rennens geht an eine junge Frau aus Oberkärnen, die an einer unbekannten Krankheit leidet, fast blind ist, kaum noch gehen kann. Die Behandlungen verschlingen Unsummen an Geld.