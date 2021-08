Saisonbestzeit und Rang vier für Geierspichler

Der 45-Jährige lächelte: „Das Tempo, das die ersten drei Fahrer angegangen sind, war mir viel zu steil. Da konnte ich nicht mitgehen, sonst wäre ich blau gegangen.“ So teilte sich der Anifer seine Kräfte schlau ein, lag in der zweiten Hälfte des Feldes lange auf dem letzten Platz, ehe er nach und nach die verbliebenen Gegner überholte: „Den Feind aufklauben und von hinten aufholen, das taugt mir extrem.“ „Rolling Tom“ betonte: „Mehr war nicht drin, ich bin mit diesem vierten Platz superglücklich, zumal ich in 3:54,77 Minuten Saisonbestzeit gefahren bin. Dieses Blech fühlt sich für mich überhaupt nicht bitter an. Jetzt freue ich mich auf ein kühles Bier und daheim auf meinen Rasenmähertraktor.“