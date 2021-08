Dieb baute Unfall und ließ Wrack an Zaun stehen

Besitzer arbeitete Schicht

Anfangs gingen die Gesetzeshüter von einem Unfall mit flüchtigem Lenker aus. Doch die Ermittlungen ergaben rasch, dass der BMW offenbar gestohlen worden sein dürfte. Denn der Besitzer arbeitete seit 14 Uhr brav in der Nachmittagsschicht, wie der Schichtleiter bestätigte. Der Geschädigte gab an, sein Auto am Vortag abgestellt zu haben. Außer ihm würde nur sein Vater damit fahren, dieser sei aber auf Urlaub in Russland. Tatsächlich gab es auch Einbruchsspuren am Pkw.