400 Florianis trainierten beim Leistungsbewerb

Es war die bereits 66. Veranstaltung dieser Art - doch trotzdem war dieses Mal alles anders, und zwar wegen Corona. Es gab kein Rahmenprogramm, keine Rangliste und keine Siegerehrung. Stattdessen hatte man sich ein spezielles Konzept überlegt. Um Feuerwehrmitgliedern die Möglichkeit zu bieten, auch in Pandemie-Zeiten das Leistungsabzeichen erstmalig zu erwerben, wurde die Veranstaltung als „Ausbildungsbewerb“ abgehalten. Antreten durften nur Gruppen, bei denen mindestens ein Mitglied ein Leistungsabzeichen erstmalig erwerben wollte. Laut Landesfeuerwehrkommando nahmen 64 Gruppen (23 für das silberne Leistungsabzeichen, 41 für das in Bronze) am Wettkampf teil.