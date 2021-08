Raubüberfall auf Sohn (23) von Fußballer-Legende

Der Fall liegt schon etwas länger zurück, Pascal Baumeister brauchte Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. Denn was sich in der Nacht auf 25. Juni vor dem Kunsthistorischen Museum - also an bester Wiener Adresse - abgespielt haben soll, schockiert. Der 23-Jährige saß mit vier Freunden, zwei Burschen und zwei Mädchen, friedlich auf den Treppen vor dem KHM und lauschte Musik.