Wahl und Vergewaltigungsprozess in nur acht Tagen

Wichtige Entscheidungen stehen in den nächsten Wochen im Leben von Jürgen Höckner an. Am 26. September, nur einen Tag nach seinem „55er“, entscheidet sich, ob der ÖVP-Mann weiterhin Bürgermeister von Scharten bleibt. Und acht Tage später geht auch der Vergewaltigungsprozess gegen Höckner in Wels ins Finale.