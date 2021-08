Die EU als sturer Vermögensspion

Es ist unglaublich: Schon mein Kommentar vor zwei Wochen, dass die EU ein „Europäisches Vermögensregister“ plant und zu diesem Zweck unser aller Ersparnisse röntgenisieren und penibel erfassen möchte, hat - völlig zu Recht - unter unseren Lesern Empörung ausgelöst. Was bitte geht es die Herrschaften in Brüssel an, wenn Tante Olga ein paar Golddukaten in ihrer Lade versteckt hat oder wenn der Familien-Schmuck plötzlich „bewertet“ werden soll? Diese Vermögensspionage unter dem Vorwand des „Kampfs gegen die Geldwäsche“ verkaufen zu wollen, ist an Überheblichkeit kaum noch zu überbieten.