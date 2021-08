Vettel zu Disqualifikation: „Ist wirklich bitter“

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verschwendet keine Gedanken mehr an seine Disqualifikation im vergangenen Rennen in Budapest. „Das sind die Regeln, die müssen wir akzeptieren“, sagte der Deutsche am Donnerstag vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Der Aston-Martin-Pilot ergänzte: „Es ist wirklich bitter, denn es war ein tolles Resultat. Es ist vor allem sehr enttäuschend, dass das Team die Punkte verliert, aber wir können nichts machen.“