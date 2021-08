Wien: Zwei blutige Attacken binnen weniger Stunden

Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden von einem Unbekannten in Wien plötzlich mit einem stumpfen Gegenstand attackiert und dadurch schwer verletzt worden. Das Opfer gab an, den Täter zuvor um eine Zigarette gebeten zu haben - dann schlug der Fremde zu. Nur wenige Stunden zuvor war es auch am Donaukanal zu einer blutigen Attacke durch einen Unbekannten gekommen: Ein 28-Jähriger wurde durch mehrere Messerstiche schwer verletzt.