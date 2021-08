Kurz vor dem Start in eine spezielle Ringer-Saison

Vorarlberg geht mit drei Mannschaften in die am Samstag beginnende Meisterschaft. Der KSK Klaus erreichte 2019 den zweiten Platz, dieses Ziel verfolgen die Vorderländer diesmal aber nicht: „Wir werden bewusst viele junge, eigene Ringer einsetzen, um ihnen Wettkampferfahrung zu verschaffen“, sagt Bernd Ritter, der sportliche Leiter in Klaus. Sein Pendant in Hörbranz, Thomas Jochum, hofft „auf eine Meisterschaft ohne Unterbrechung, um wieder in einen Wettkampfrhythmus zu kommen.“