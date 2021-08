CA Immo konnte Halbjahresgewinn fast vervierfachen

Konzern-Vermietungsquote gesunken

Bis Juni wurden Mietverträge über rund 70.000 Quadratmeter Bestandsfläche neu abgeschlossen bzw. verlängert, zudem habe man 48.000 Quadratmeter in Projektentwicklungen vorvermietet. Dennoch sei die Konzern-Vermietungsquote von 94,8 auf 90,7 Prozent gesunken, vor allem durch Rückgänge der Auslastung in Ungarn und den Auszug eines Mieters in Serbien.