In „Stray Blade“ schmerzen Niederlagen doppelt

Microsoft hat im Zuge der virtuellen Gamescom 2021 mit „Stray Blade“ ein neues Action-Rollenspiel nach dem „Dark Souls“-Rezept angekündigt. In dem in Deutschland entwickelten Game soll der Spieler als abtrünniger Abenteurer eine uralte Fantasy-Welt erkunden. Das Besondere: Die Entwickler versprechen, dass Siege und Niederlagen in „Stray Blade“ sich tatsächlich auf die Spielwelt auswirken und sich die Schauplätze dadurch spürbar verändern. „Stray Blade“ erscheint 2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.