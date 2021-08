Nacktmodel will Messi-Taschentuch - für 500.000 €!

Am 8. August trat Messi selbst vor die Presse und verabschiedete sich von seinem Lebensklub, dem er seit seinem 13. Lebensjahr die Treue gehalten hatte, in guten wie in schlechten Zeiten. „In den vergangenen Tagen habe ich viel nachgedacht, was ich sagen kann. Die Wahrheit ist: Mir fällt einfach nichts ein (...) Ich wollte bleiben“, sagte Messi unter Tränen - die er dann mit einem von Ehefrau Antonella gereichten Taschentuch wegwischte.