2000 Flüchtende überquerten im Juni den Ärmelkanal

Zuvor hatte der Monatsrekord bei 1951 Menschen gelegen, die im September des vergangenen Jahres den Kanal überquert hatten, wie die BBC berichtete. Bei mehreren Einsätzen im Ärmelkanal am Dienstag wurden insgesamt 46 Migranten gerettet, wie die zuständige Meerespräfektur meldete. Sie waren in kleinen Booten unterwegs, um nach Großbritannien zu gelangen. Wie die Nachrichtenagentur AFP ergänzend unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete, waren elf Menschen in einem Boot alle unterkühlt, eine Frau habe zudem Verbrennungen erlitten.