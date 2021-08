2022 mit dem Traktor zur Pflüger-WM nach Russland

Auf Lkw gepackt

Faktoren, die der Kematener Stefan Steiner bestens beherrscht. So kürte er sich unter 24 Teilnehmern beim Bundesentscheid in der Kategorie Beetpflug zum Sieger. Neben dem Titel gab’s dafür auch das Ticket für die Pflüg-Weltmeisterschaft 2022 in Russland. Sein Gespann, ein Steyrer Traktor mit Kverneland Pflug, wird dafür extra auf einen Lkw gepackt. Steiner: „Ich freue mich und hoffe, dass die WM auch wirklich stattfindet.“ 2017 sammelte er bereits tolle Eindrücke, da vertrat er Österreich in Kenia.