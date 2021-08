Parlament: Sanierung auf der Zielgeraden

Glasdach für Plenarsaal

Herzstück der Umbauarbeiten ist der Plenarsaal des Nationalrats, der nun ein gewölbtes Glasdach hat. Dorthin ist in der Vorwoche nicht nur der Wappenadler nach Restaurierungsarbeiten wieder zurückgekehrt, sondern auch Mobiliar ist bereits montiert. Gleiches gilt für den Bundesratssaal, in dem die zwei schwersten Radluster – einer wiegt 1,2 Tonnen – hängen. In manche Büro- und Repräsentationsräumlichkeiten ist auch schon der Parkettboden zu sehen.