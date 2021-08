Kurz telefonierte mit iranischem Präsidenten

In einem Telefonat mit dem neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag seine Sorge über die Machtergreifung der radikalislamischen Taliban in Afghanistan und „neue Migrationsströme“ zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig lobte Kurz die Bemühungen zur Unterbringung afghanischer Flüchtlinge im Iran, wie ein Sprecher des Kanzlers mitteilte.