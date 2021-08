Windradflügel werden zu futuristischen Brücken

Stabile Konstruktion

Die Rotorblätter wurden beim Windpark Parndorf bereits abgebaut und in den Landessüden gebracht. In den kommenden Monaten sollen in Jormannsdorf und bei Großpetersdorf zwei Radbrücken errichtet werden, deren Träger die Windradflügel sind. „Erstmals befahren werden können die Brücken dann nächstes Jahr, bis zu 1000 Personen können theoretisch gleichzeitig überqueren“, heißt es von der Energie Burgenland.