Zwei Streifenwägen während des Services zerkratzt

Während eines Werkstättentermins bei einer Vertragswerkstätte in Villach beschädigten ein 31- und ein 32-Jähriger, beide aus dem Bezirk Villach-Land, zwei Streifenwägen der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Fahrzeuge waren am Montag am Firmengelände des Autohauses abgestellt.